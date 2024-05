MN-Umfrage

So wird am Vatertag in Mittelschwaben gefeiert

Plus Was der Vatertag für die Menschen in der Region bedeutet. Christi Himmelfahrt rückt für viele offenbar immer mehr in den Hintergrund.

Von Elisabeth Schmid

Am Donnerstag ist Christi Himmelfahrt. Die befragten Passanten in der Krumbacher Innenstadt kennen diesen Tag aber fast nur unter dem Namen Vatertag. Dieser Tag stammt aus der USA und es gibt ihn seit 1910. Ursprünglich bedeutet Christi Himmelfahrt, dass Jesus zu seinem Vater in den Himmel aufgestiegen ist. Hier setzt der Bezug zum Vatertag ein, an diesem Tag werden die Väter geehrt. Die befragten Väter in der Krumbacher Innenstadt feiern den Tag am liebsten mit ihren Kindern und mit der Familie.

Andreas Herz, 53, Mindelzell. Foto: Elisabeth Schmid

Andreas Herz, 53, Mindelzell: Ich habe vier Kinder, alle schon erwachsen, sie besuchen mich alle am Vatertag mit meinen Enkeln. Da freue ich mich sehr. Das machen wir jedes Jahr so. Ich habe einen guten Kontakt mit meinen Kindern. Bei schönem Wetter grillen wir. Ist das Wetter eher schlecht, machen wir es uns drinnen gemütlich. Als ich jung war, habe ich den Vatertag mit Freunden verbracht. Wir fuhren mit Bollerwagen und Bier in die Natur, um zu feiern.

