MN-Umfrage

vor 17 Min.

Umfrage in Krumbach: Was bedeutet für Sie die Krumbacher Festwoche?

Plus Zur 65. Krumbacher Festwoche haben wir stichprobenartig Passanten in der Innenstadt befragt. Eine Passantin freut sich auf einen "richtig zünftigen Abend".

Von Elisabeth Schmid Artikel anhören Shape

Die Krumbacher Festwoche lädt zum Feiern und Spaß haben ein. Für Kinder und Erwachsene ist die Krumbacher Festwoche immer etwas ganz Besonderes. Vor allem im Festzelt ist viel geboten. Aber auch die Fahrgeschäfte locken an. Die Bands, die an zwei Wochenenden spielen, sind für viele das Highlight der Festwoche. Viele Gäste kommen von nah und fern, um zu tanzen und zu schunkeln. Wir haben in der Krumbacher Innenstadt gefragt: Welche Bedeutung hat für Sie die Festwoche?

Manuela Zingler (52), Kettershausen Foto: Elisabeth Schmid

Manuela Zingler (52), Kettershausen: "Ich spiele zwar selbst in einer Musikband Klarinette, aber ich mag lieber kleinere Veranstaltungen, wie Dorffeste oder Ähnliches. Das Krumbacher Festzelt ist mir da einfach zu viel. Auch die Fahrgeschäfte sind nicht meins. Vielleicht wenn mein Enkelkind älter ist, gehe ich mit ihm zum Volksfest. Das hat aber noch Zeit."

