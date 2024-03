Umfrage in Krumbach: Wie laufen Ihre Ostervorbereitungen?

Plus Von Familientreffen bis Wandern: Wie werden Sie Ostern feiern? Das wollten wir von stichprobenartig befragten Passanten in der Krumbacher Innenstadt wissen.

In zwei Wochen ist Ostern. Wie bereiten sich in der Krumbacher Innenstadt stichprobenartig befragte Passanten darauf vor? Für die meisten ist Ostern ein Fest für die Familie. Nur wenige fahren über die Feiertage weg, und wenn, dann um Familienmitglieder zu treffen. Die Kinder bekommen Osterkörbchen und Osterhasen und die Erwachsenen gönnen sich ein leckeres Osterfrühstück. Alle hoffen auf schönes Wetter.

Gertrud Baur (68), Günzburg: "Ich habe noch keinen Plan für Ostern gemacht. Ich lasse das Fest ganz entspannt auf mich zukommen. Alles hängt auch vom Wetter ab. Bei schönem Wetter werde ich mit meiner Familie ins Allgäu fahren, um dort zu Wandern. Außerdem sind noch viele Geburtstage vor Ostern. Es ist in diesem Monat viel los bei uns. Einfach mal schauen. Aber ich mache mir da nicht viele Gedanken."