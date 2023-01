Was erwarten sie vom neuen Jahr?

Passanten in Krumbach gehen mit Hoffnungen ins neue Jahr. Was sie erwarten und worauf sie sich freuen, verraten sie im Interview.

Das neue Jahr ist erst wenige Tage alt. Wie sind die Erwartungen an das neue Jahr? Die befragten Passanten in der Krumbacher Innenstadt sind da eher bescheiden. Die Erwartungen sind gering. Viele wären damit zufrieden, wenn es nicht schlimmer als im vorigen Jahr wird. Die politische Lage ist ohnehin nicht zu ändern meinen die meisten. Also muss man es nehmen, wie es kommt.

Christoph Müller (21), Thannhausen, und Leon Schmidt (19), Jettingen Foto: Elisabeth Schmid

Christoph Müller (21), Thannhausen; Leon Schmidt (19), Jettingen: Für uns persönlich geht zum Ende des Jahres unsere Ausbildung zu Ende. Ansonsten erwarten wir, dass die Coronaerkrankungen zurückgehen. Es sieht ja ganz gut aus. Endlich kann das normale, gewohnte Leben wieder beginnen. Außerdem sollten die Energiepreise heruntergehen und ebenso die Lebensmittelkosten. Wir gehen eigentlich zuversichtlich in das neue Jahr.

Jacqueline Strobel (33), Unterbleichen Foto: Jonathan Diatel

Jacqueline Strobel (33) aus Unterbleichen: Ich erwarte im neuen Jahr, dass alles so bleibt, wie es ist. Ich finde es gut, dass die Coronazahlen weniger werden und sich alles wieder normalisiert. Außerdem hoffe ich auf weniger Stress. Ich glaube aber nicht so wirklich daran. Angst vor der Zukunft habe ich nicht, ich bin ganz zuversichtlich.

Sarah Heil (34), Kirchheim Foto: Jonathan Diatel

Sarah Heil (34) aus Kirchheim: Ich bin mit meinem Leben, so wie es ist, zufrieden. Natürlich sollten im neuen Jahr weniger Wetterkatastrophen auf uns zukommen. Leider kann man als einzelne Person nicht viel an schlimmen Dingen ändern. Ich spende regelmäßig und hoffe so etwas zu helfen. Schlimm sind die Klimaaktivisten, die ändern an der Situation überhaupt nichts.

Nina Endros (31), Krumbach Foto: Jonathan Diatel

Nina Endros (31) aus Krumbach: Ich freue mich auf das neue Jahr. Ich bekomme Anfang Februar mein zweites Kind. Das neue Jahr wird sicher gut. Ich mache mir auch keine Sorgen über die Zukunft. Wenn man ein Baby bekommt, sieht die Welt einfach rosig aus. Es gibt jedes Jahr Gutes und weniger Gutes. Wie gesagt, ich freue mich.