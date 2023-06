Mountainbike

Georg Egger glänzt auf einem brutal schweren Weltcup-Kurs

Plus Mountainbiker Georg Egger aus Obergessertshausen präsentiert sich in der Schweiz in Topform. Zuvor musste er seine Rennstrategie komplett umbauen.

Von Armin Küstenbrück

Der Umbau vom Mountainbiker, der vier bis fünf Stunden pro Tag eine ganze Woche lang im Sattel sitzt, hin zum Cross-Country-Fahrer, der die ganze Leistung in einem einzigen, circa 90 Minuten dauernden Weltcup-Rennen abrufen muss, hat augenscheinlich geklappt: Georg Egger aus Obergessertshausen, im Frühjahr 2023 noch Seriensieger bei Etappenrennen und zusammen mit seinem Partner Lukas Baum Zweiter beim legendären Cape Epic in Südafrika, hat nun auf der Lenzerheide, einem Skiort südlich von Chur in der Schweiz, beim zweiten Weltcup-Lauf den 23. Platz belegt.

Der Weltmeister feiert einen Heimsieg

Sein Rückstand betrug 3:14 Minuten auf Weltmeister Nino Schurter aus der Schweiz, der vor seinem Heimpublikum nach vielen Anläufen endlich seinen 34. Weltcup-Sieg feiern konnte. Damit ist er Rekordhalter in der mittlerweile 30-jährigen Geschichte des Mountainbike-Weltcups.

