Ein Lebensmittelmarkt ist den Münsterhausern wichtig

An der Hauptstraße in Münsterhausen stehen verkehrsberuhigende Maßnahmen an. Doch das Geld ist knapp.

„Gemeindeentwicklung ist niemals fertig“ resümiert Wilhelm Daurer zu Beginn der jüngsten Marktgemeinderatssitzung. Sein Ingenieurbüro Daurer+Hasse hat die Marktgemeinde bei der Gestaltung und Umsetzung des Gemeindeentwicklungskonzepts seit März 2022 begleitet, welches in dem jetzt vorgestellten Maßnahmenkonzept mündete.

Daurer gab den Anwesenden einen kurzen Überblick über die erreichten Meilensteine, wie beispielsweise die digitale LE.NA-Bürgerbefragung und verschiedene Ortsbegehungen, ehe er das Herzstück des Konzeptes präsentierte. Zehn von zwölf Marktgemeinderäten haben sich Ende 2023 an einer geheimen Umfrage beteiligt, welche die Schwerpunktthemen für die Gemeindeentwicklung der kommenden Jahre darstellen sollen. Ganz oben steht hier zum einen die Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes am westlichen Ortsrand sowie die Neugestaltung des Kirchenvorplatzes St. Wendelin in Hagenried. Beide Vorschläge erreichten eine Zustimmungsquote von 80 Prozent.

Auf den Plätzen zwei und drei finden sich die Innenentwicklung inklusive Neunutzung von Leerständen, sowie der Ausbau der Nahwärmeversorgung. „Jetzt gilt es die Gemeindeentwicklung zu leben und Chancen zu erkennen, um diese Aufgaben voranzutreiben“, betonte Bürgermeister Erwin Haider. Er forderte alle Räte dazu auf, Augen und Ohren offenzuhalten und in den Dialog mit den Bürgern zu gehen. Nur mit einer hohen Akzeptanz und Beteiligung der Bevölkerung seien weitere Meilensteine in der Gemeindeentwicklung zu leisten. Ein nächster wichtiger Termin hierfür ist auch die Bürgerversammlung am 17. März.

Verkehrsinseln an den Ortseingängen von Münsterhausen

Nachdem die Umgehungsstraße innerorts bereits zu einer deutlichen Reduzierung des Verkehrsaufkommens geführt hat, stand als Nächstes die Umgestaltung der Hauptstraße auf der Agenda. Hier hat das Ingenieurbüro zusammen mit den Münsterhausern vier Schwerpunkte erarbeitet, an denen verkehrsberuhigende Maßnahmen geschaffen werden können. Hierzu zählen Verkehrsinseln an den Ortseingängen sowie bauliche Veränderungen am Abzweig zu Steigstraße und vor der Frauenkirche. Aufgrund der derzeit finanziell angespannten Lage sind große Sprünge derzeit allerdings nicht möglich. Eine Umsetzung aller Maßnahmen ist daher nicht zeitgleich möglich. „Wir müssen ja nicht alles sofort umsetzen. Wir sollten schrittweise Gelder einplanen und kreative Ideen finden. Auch mit Maßnahmen für den kleinen Geldbeutel können Erfolge erzielt werden“, fasste Wolfgang Seidel die Situation stimmig zusammen.

Abschließend besprachen die Anwesenden eine Konzeptstudie der Ingenieurgesellschaft Steinbach-Consult zum Ausbau der Industriestraße inklusive der Erneuerung der Wasserleitungen. Die geschätzten Kosten belaufen sich auf rund 2,5 Millionen Euro. Projekte dieser Größenordnung werden derzeit aber nicht realisierbar sein. Hier waren sich alle Beteiligten schnell einig. Für die Zukunft möchte man diese Pläne allerdings weiterverfolgen.

