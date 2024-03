Münsterhauser Familie überreicht über 12.000 Euro an Kinderkrebszentrum

Famile Mayer aus Münsterhausen überreicht Gelder aus einer Spendenaktion. Über 12.000 Euro fließen an das schwäbische Kinderkrebszentrum in Augsburg.

Zwei Jahre seines Lebens hat Max Mayer im Kinderkrebszentrum Augsburg verbracht. Inzwischen ist der 13-Jährige seit mehreren Jahren nur noch einmal im Jahr zur Kontrolle dort. Innerhalb einer Woche war der quirlige Zweijährige damals fast steif und quasi durchsichtig geworden. Der Kinderarzt verwies ihn sofort nach Augsburg, wo man ihm das Leben retten konnte. Zusammen mit seinen Eltern waren sie drei Wochen am Stück in dem Haus. „Max´ Temperament hat ihm das Leben gerettet“, sagte damals sein Arzt.

Christbaumverkauf für den guten Zweck

Für die gute Behandlung und sein Gesunden sind seine Eltern, Nicole und Peter, sehr dankbar. Sie richteten auf ihrem Bauernhof in Münsterhausen eine Spendenaktion aus. Weil sie in ihrem Ackerbaubetrieb auch Erdbeeren und Christbäume haben, gab es hier eine Möglichkeit. Im ersten Jahr waren es rund 1000 Euro. Mit den ganzen Aktionen seit neun Jahren kamen so insgesamt weit über 60.000 Euro für das Kinderkrebszentrum zusammen. Die Vorsitzende des Vereins „Glühwürmchen e.V.“, Rosmarie Schweyer ist begeistert, „was die Familie seit Jahren für uns macht“.

Kinderkrebszentrum Augsburg:Was mit Spende finanziert werden soll

Auch Prof. Michael Frühwald, zeigte als Leiter des schwäbischen Kinderkrebszentrums, wie die Gelder erst die Behandlungen für die Vielzahl der Patienten möglich machen. Mehr Betreuer können da sein und auch die langen Tage für die Eltern, werden mit dem Eltern-Café verkürzt. Der Verein Glühwürmchen kann vielseitig helfen, wenn etwa die Mutter beim Kind bleibt, kann eine Dorfhelferin den Familienhaushalt übernehmen. Braucht es Hilfe nach einer Amputation, verschaffen sie eine Prothese. Ganz neu erhält das Krebszentrum vom Verein Jalousien an ihre Glasfronten. In den heißen Tagen lassen sich die Zimmer beschatten. So ist der leitende Arzt froh, dass der zusätzliche Stress für die Patienten künftig entfällt.

Die „Glühwürmchen“ wollen mit ihren Hilfen, „ein kleines Licht aus dem Dunkel“ und „einen Funken Hoffnung aufleuchten lassen“, sieht Schweyer ihre Aufgabe. Im vergangenen Jahr konnten sie 128-mal chronisch Kranken helfen. Selbst hat sie in ihrer Familie ähnliches erlebt. Ihr Enkel brauchte einst ebensolche lebenserhaltende Hilfe, machte später im Krankenhaus ein Praktikum und studiert nun Medizin.

Heuer überbrachte die Familie Mayer in einem „dicken Beutel“, 12.325 Euro dem Verein und der Klinik. Einen Beitrag mit 2590 Euro davon übergab die Musikkapelle Engetried zusammen mit den Günztaler Alphornbläsern. Jedes Mal zu ihrem Adventsblasen in der Kirche St. Blasius geben sie die Spenden an regionale Hilfseinrichtungen. Mit Dirigent Martin Fiener, zweitem Vorsitzenden Daniel Häring und Vorstandsmitglied Maria Hummel übergaben sie die Spende im Krebszentrum. (AZ)

