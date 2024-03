Fotovoltaik könnte aufs Feuerwehrhaus Münsterhausen

Plus Der Markt Münsterhausen lotet die Möglichkeiten zur autarken Energieversorgung aus. Was darüber im Marktgemeinderat gesprochen wurde.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung der Marktgemeinde Münsterhausen beschäftigten sich die Marktgemeinderäte unter anderem mit den Themen Fotovoltaik auf öffentlichen Gebäuden, einem Beitritt zum Zweckverband „Wohnungsbau Landkreis Günzburg“ und dem Haushaltsplan 2024 der Kindertagesstätte.

Der kommissarische technische Leiter des örtlichen Energieversorgers GEW Burtenbach, Thomas Karches, informierte die Anwesenden über mögliche Energiekonzepte für das Feuerwehrhaus, die Grundschule und die neue Kindertagesstätte. Bürgermeister Erwin Haider erklärte, dass eine Netzertüchtigung aufgrund des Neubaus der Kindertagesstätte erforderlich ist. Daher möchte die Gemeinde mithilfe von erneuerbaren Energien autarker werden. Im ersten Schritt stellte Karches den Räten drei mögliche Nutzungsvarianten einer Fotovoltaikanlage auf dem Feuerwehrhaus vor. Neben einer Volleinspeisung sehen andere Varianten eine teilweise Eigennutzung mit einem Zehn-Kilowatt-Batteriespeicher vor. Die Kosten variieren zwischen rund 55.000 Euro mit einem jährlichen Ertrag von rund 7300 Euro bei einer Volleinspeisung und rund 67.000 Euro mit einem jährlichen Ertrag von 3300 Euro bei einer Batterielösung. Karches sieht mehr Vorteile für die Marktgemeinde bei einer Volleinspeisung, da der Eigenverbrauch des Feuerwehrhauses zu gering ausfällt. Er könnte sich drei mögliche Szenarien vorstellen. Der Markt Münsterhausen tritt als Kostenträger auf und betreibt die Anlage eigenständig. Der Markt vermietet die Dachfläche an einen Energieerzeuger und erhält dafür eine Zahlung oder der Markt nutzt die Fläche im Rahmen einer Bürgerbeteiligung.