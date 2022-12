Heli im Einsatz: Zwei Autos stoßen bei Hagenried frontal zusammen

Nahe des Münsterhauser Ortsteils Hagenried prallten zwei Fahrzeuge frontal zusammen. Warum auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz war.

Von einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw berichtet die Polizei vom Freitagmorgen. Gegen 8.30 Uhr waren zwei Fahrzeuge in in entgegengesetzter Richtung auf der Kreisstraße 25 bei Hagenried unterwegs. Ein 30-jähriger Autofahrer kam dabei laut Polizei aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse ins Rutschen und kollidierte infolgedessen frontal mit dem Auto einer entgegenkommenden 56-jährigen Fahrzeugführerin. Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Aus organisatorischen Gründen wurde ein Beteiligter mit dem Rettungshubschrauber transportiert, so die Polizei. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 40.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Kreisstraße durch die umliegenden Feuerwehren komplett gesperrt. (AZ)