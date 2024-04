Münsterhausen

Immer wieder Stromausfälle in Münsterhausen: Was sind die Ursachen?

Plus Zuletzt gab es immer wieder Stromausfälle in Münsterhausen. Wir haben uns bei Bürgermeister Erwin Haider nach den Gründen dafür erkundigt.

Von Dominik Thoma

Mehrere Leser aus Münsterhausen haben uns zuletzt über unseren Facebook-Account nach der Ursache von vermehrten Stromausfällen in Münsterhausen gefragt. Laut dem Münsterhauser Bürgermeister Erwin Haider haben die Stromausfälle verschiedene Gründe. Haider beschreibt die Ursachen als „Zufälle, die nicht alltäglich sind“.

Ein Storch verursachte im März einen Stromausfall in Münsterhausen

Alle Stromausfälle seien auf naturbedingte Einwirkungen, also auf höhere Gewalt, zurückzuführen. Zuletzt sei Anfang März dieses Jahres ein Storch für einen der Stromausfälle verantwortlich gewesen. Dieser hatte ein Nest in der Nähe einer Leitung gebaut. Im Dunkeln ist dieser laut Bürgermeister Haider in das Ortsnetz geflogen und hat dadurch den Stromausfall in Teilen von Münsterhausen verursacht.

