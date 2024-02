Münsterhausen

vor 48 Min.

Nahversorgung, Bauen und Wohnen: Wie sich Münsterhausen entwickeln will

Plus In Münsterhausen steht das neue Gemeindeentwicklungskonzept. Verbesserungen müssen nicht nur bei der Nahversorgung her, auch andere Wohnformen werden gewünscht.

Lediglich ein Grundstück hat Erwin Haider, erster Bürgermeister Markt Münsterhausen, noch zu vergeben. Ende des vergangenen Jahres startete die Bewerbungsphase, im Februar sind fünf von sechs Bauplätzen vergeben. Mehr Grundstücke werden in den nächsten Jahren von der Marktgemeinde nicht angeboten. Denn Haider hat nicht vor, weitere Baugebiete zu erschließen. Außer, die Gemeinde bekommt Hilfe.

Haider fände es jedoch nicht ärgerlich, wenn der übrige Bauplatz vorerst in den Händen der Gemeinde bleibt: "Dann hätten wir einen sozusagen auf Vorrat." Weitere Baugebiete wird es in Münsterhausen nicht geben, so hat es der Marktrat beschlossen. Innen statt Außen lautet das Ziel. Nach Bürgermeister Haider hat diese eingeschlagene Pfadrichtung einen einfachen Grund: "Die Menschen wollen ja im Ort leben. Dazu braucht es keine weitere Erschließung, wo man Flächen der Landwirtschaft oder der Naherholung nimmt." Besser sei ein innerörtlicher Ausbau von unbebauten Grundstücken, leer stehenden Wohnhäusern und Hofstellen sowie bestehenden Hofstellen mit bisher fehlender Wohnnutzung.

