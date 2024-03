Notarzteinsatz nach Sturz von Podest bei Osterhasenparty in Nattenhausen

Ausgelassen wurde am Samstag bei der Osterhasenparty in Nattenhausen gefeiert. Die Veranstaltung wurde kurz vor Ende wegen eines Notarzteinsatzes abgebrochen.

Ostern ist nicht mehr fern - und so gehört es schon zur Tradition, dass der Autenrieder Club Nattenhausen zur Osterhasenparty ruft. Am Samstag feierten zahlreiche Partygäste in Nattenhausen bis spät in die Nacht. Unser Fotograf Christoph Sauter mischte sich unter die Feiernden und hat eine Bildergalerie erstellt.

Person muss ärztlich behandelt werden: Party abgebrochen

Es wurde ausgelassen gefeiert, bis die Veranstaltung weit nach Mitternacht und kurz vor dem regulären Ende abgebrochen wurde, nachdem eine Person laut Augenzeugen von einem Podest gestürzt war und ärztlich behandelt werden musste.