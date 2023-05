Neuburg a. d. Kammel

Handbremse nicht richtig gezogen: Auto rollt weg und landet im Blumenbeet

Eine Frau verpasste in Neuburg an der Kammel, die Handbremse ihres Wagens richtig zu ziehen.

Am Freitag besucht eine Frau ihre Freundin in Neuburg an der Kammel. Sie vergisst, die Handbremse ihres Autos ausreichend zu ziehen, dieses rollt in ein Blumenbeet.

Am Freitagnachmittag hat eine 53-jährige Frau ihre Freundin in Neuburg zum Kaffee besucht. Wie die Polizei mitteilt, stellte sie Ihr Auto an einem Hang, unweit der Wohnhauses ihrer Freundin ab und ging zu ihr in das Haus. Wenig später bemerkte sie, dass ihr Wagen nicht mehr an Ort und Stelle war. Das Auto war aufgrund des Gefälles weggerollt und im Blumenbeet ihrer Freundin zum Stehen gekommen. Laut Polizei hatte die Frau die Handbremse wohl nicht richtig angezogen. Feuerwehr muss Auto mit Seilwinde aus Beet ziehen Eine kleine Betonmauer und ein Rosenstrauch brachten den Wagen schließlich zum Stillstand. An der Betonmauer, wie auch am Auto kam es zu einer Beschädigung, die Feuerwehr musste das Fahrzeug mit einer Winde aus dem Beet bergen. Die Beamten der Polizei Krumbach beließen es bei einer mündlichen Verwarnung. (AZ)

