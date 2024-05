Neuburg an der Kammel

18:00 Uhr

Streifzug durch das historische Mittelalterfest in Neuburg an der Kammel

Plus Drei Tage lang haben Ritter das Schloss Neuburg erobert. Wer über das Gelände wandert, findet sich in einer anderen Welt wieder – von wegen düsteres Mittelalter.

In Neuburg beginnt das Mittelalter hinter einem großen hölzernen Tor. Wer hineintritt, wird in eine Zeit Jahrhunderte zuvor zurückversetzt. Eine mystisch verkleidete Frau, das Gesicht bedeckt mit einer roten Maske, winkt aus der Höhe herab. Auf Stelzen macht sie sich auf den Weg in Richtung Schloss. Wenn sie so durch den bunten Markt stolziert, das Gewand leicht im Wind flatternd, sieht das Wesen aus wie ein Feuerteufel. Gar unbeeindruckt von den vielen Waren, die an diesem historischen Festwochenende angeboten werden, verschwindet der Feuerteufel bald in der Menge der Ritter, Gaukler und Burgfräuleins.

Am Samstag und Sonntag kamen mehrere Tausend Besucher nach Neuburg

An einem der Stände sitzt Peter Schubert. Der Händler wirkt gelassen, als er mit einer ausholenden Geste auf sein breites Sortiment an Dolchen, Schwertern und allerhand Werkzeugen zeigt. Für den Hobbyschmied ist es nicht das erste Ritterfest, an dem er teilnimmt: "Ich bin schon viel rumgekommen, bis nach Norwegen und Schweden. Man trifft immer wieder viele alte Bekannte und neue verrückte Leute." Mittlerweile reise er jedoch nicht mehr so weit, meist baue er auch keinen Stand mehr auf. Doch an diesem Wochenende hatte er keine lange Anreise, denn Schubert kommt aus Autenried.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen