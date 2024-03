Neuburg

vor 34 Min.

Für das Osterfest gibt es einen fruchtigen Rharbarber-Crumble"

Plus Christina Pfeuffer aus Neuburg ist auch diesmal wieder als "Zuckerguss"-Bäckerin dabei. Welches leckere Rezept sie diesmal anbietet.

Von Elisabeth Schmid

Passend zum Osterfest gibt es in der Zeitschrift Zuckerguss der Augsburger Allgemeinen 50 neue leckere Rezepte. Bei den Hobbybäckerinnen und -bäckern, die in der Zeitschrift verteten sind, darf Christina Pfeuffer aus Neuburg an der Kammel natürlich nicht fehlen. Sie bereichert das Zuckerguss-Heft seit vielen Jahren mit ihren leckeren Rezepten. Diesmal punktet sie mit einem leckeren Rhabarber-Crumble mit Streuseln.

Da Pfeuffer immer, wenn möglich, alle Produkte aus ihrem Garten holt, ist auch der Rhabarber aus dem eigenen Garten. Allerdings, da es noch keinen frischen Rharbarber gibt, verwendet sich aktuell Rhabarber, der aus dem vorigen Jahr stammt und eingefroren wurde. Die leidenschaftliche Bäckerin und Köchin ist 1967 in Krumbach geboren. Heute arbeitet sie in der ambulanten Altenpflege. Sie liebt ihren Garten und pflegt und hegt ihn. Zuletzt hat sie schon Salatpflänzchen und Radieschen ins Gewächshaus gepflanzt. Bald kommen die Erdbeeren, darauf freut sie sich schon sehr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

