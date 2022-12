Französische Praktikanten bei Neuburger Landwirten

Sieben Schüler aus Vigneulles in Frankreich waren zwei Wochen lang zu Gast auf Bauernhöfen der Marktgemeinde Neuburg an der Kammel.

Sieben Schüler der französischen Partnergemeinde Vigneulles absolvierten jetzt ein zweiwöchiges Praktikum in den landwirtschaftlichen Betrieben von Klaus und Josef Jekle, Wilhelm Sonner und Georg Thoma in Edelstetten sowie bei Martin Stadler in Wattenweiler. „Wir vertieften damit unsere Partnerschaft mit unseren französischen Freunden und leisteten einen wichtigen Beitrag zu einem guten Miteinander in Europa“, so Neuburgs Bürgermeister Markus Dopfer.

Förderung über das Erasmus-Programm

Das Praktikum wurde über das europäische Programm „Erasmus“ gefördert. Dieses Programm bietet Auszubildenden und jungen Fachkräften aller Branchen die Möglichkeit, ein Auslandspraktikum zu absolvieren. Für Neuburgs Marktchef Markus Dopfer ist allerdings viel wichtiger, dass durch einen solchen Austausch das Verständnis füreinander innerhalb Europas ausgebaut und verstärkt werde. Die jungen französischen Fachkräfte wurden in den Betriebsablauf der beteiligten Landwirte integriert. Zu Beginn des Praktikums verweilte auch Vigneulles Bürgermeister Jean-Claude Zingerlè kurz im Kammelmarkt. Die Partnerschaft zwischen Neuburg und Vigneulles besteht offiziell seit 1974. Doch bereits Jahre zuvor legten insbesondere die Edelstetter Kriegsveteranen Lorenz Schuster und Franz Köhle den Grundstein für diese deutsch-französische Freundschaft. Als erster offizieller Kontakt gilt im Jahre 1968 ein Besuch von 30 Edelstettern, die in Vigneulles an einem Gottesdienst teilnahmen und anschließend dort ins Rathaus eingeladen wurden. Einen Gegenbesuch gab es dann fünf Jahre später in Edelstetten. In den Folgejahren gab es immer wieder offizielle und private Austausche. 1979 wurde in Edelstetten eine Straße nach der Partnergemeinde benannt.