Neuburg/Kammel

07:00 Uhr

Was Neuburg in einem Jahr alles auf den Weg gebracht hat

Der Markt Neuburg erwarb das sogenannte "Maler-Schmid-Haus" in der Mühlstraße in Neuburg.

Plus Rückblick auf 2022: Unter anderem wurde das "Maler-Schmid-Haus" von der Marktgemeinde Neuburg erworben. Wie der Bürgermeister eine Bilanz zog.

Von Dieter Jehle

An zwei besondere Ereignisse erinnerte Bürgermeister Markus Dopfer bei der Jahresabschlusssitzung des Marktgemeinderats. Mit Oskar Schorer aus Langenhaslach wurde einem herausragenden Förderer und Unterstützer von Markt und Vereinen die Ehrenbürgerwürde verliehen. Dr. Brigitte Schwarz aus Edelstetten wurde der bayerische Dialektpreis verliehen. Mit 356 Tagesordnungspunkten beschäftigen sich Neuburgs Markträtinnen und Markträte in den vergangenen zwölf Monaten in 19 Sitzungen. "28 davon waren Bauanträge und 15 Bauvoranfragen", so Bürgermeister Markus Dopfer in seinem Jahresrückblick.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

