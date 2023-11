Neuburg

Warum das Trinkwasser in Neuburg teurer wird

In Neuburg werden die Gebühren für das Frischwasser wie auch für das Schmutz- und Niederschlagswasser angehoben.

Plus Ein Drei-Personen-Haushalt muss in Neuburg an der Kammel künftig etwa 30 Euro im Jahr mehr für Trinkwasser aufbringen. Mehrkosten gibt es auch beim Abwasser.

Die Bürger des Marktes Neuburg aus den Ortsteilen Neuburg und Edelstetten werden in den nächsten vier Jahren bei den Wasserverbrauchsgebühren tiefer in die Tasche greifen müssen. Die Wasserverbrauchsgebühren erhöhen sich um 23 Cent auf 1,17 Euro pro Kubikmeter Wasser. Das entspricht einer Erhöhung um knapp 25 Prozent. Legt man bei einem Drei-Personen-Haushalt einen jährlichen Wasserverbrauch von 140 Kubikmeter zugrunde, muss eine Familie künftig jährlich circa 30 Euro mehr für das Frischwasser aufbringen. Dass die Gebühren nicht willkürlich festgelegt werden, wurde in der Sitzung des Neuburger Marktrates deutlich.

Auch die Abwassergebühren werden in Neuburg an der Kammel teurer

Ulrike Peter von dem Beratungsbüro kdbpeter aus Augsburg wurde mit der Berechnung der Gebühren beauftragt. Die Gebühren wurden für den Zeitraum bis 2027 berechnet. Bei der Wasserversorgung handle es sich um eine kostendeckende Einrichtung. Der Gesamtfrischwasserverbrauch wurde basierend auf den Wert von 2023 auf 95314 Kubikmeter festgelegt. Die umzulegenden Verbrauchsgebühren liegen unter Berücksichtigung der Grundgebühr in dem Kalkulationszeitraum zwischen 110.000 Euro und 107.000 Euro. Daraus ergibt sich wiederum eine durchschnittliche Grundgebühr von 1,17 Euro. Laut dem Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung zahlten die Bürger Bayerns im Jahr 2022 im Schnitt 1,78 Euro pro Kubikmeter Frischwasser.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

