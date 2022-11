Bürger klagen in Niederraunau über Verkehrsprobleme

Plus Welche Themen bei der Bürgerversammlung im Mittelpunkt stehen und wie sich Bürgermeister Hubert Fischer positioniert.

Eine Frage, die alle Veranstaltungen nach Corona begleitet, konnte bei der Bürgerversammlung positiv beantwortet werden: 46 Bürger kamen, wenn auch weniger als in früheren Jahren, wobei die Altersspanne von 5 bis 85 reichte.