Nordhofen

vor 48 Min.

Im kleinen Nordhofen ist ein Metzgermeister jetzt Wirt

Plus In einem einstigen Kuhstall in Nordhofen werden am Wochenende deftige Mahlzeiten in nostalgischem Ambiente serviert. Nach einem Umbau tischt die Familie Lohr auf.

Von Dieter Jehle Artikel anhören Shape

„Ich wollte es eigentlich schon immer machen“. Marcel Lohr aus Autenried erfüllte sich in Nordhofen bei Deisenhausen einen Traum. Er eröffnete im Sommer zusammen mit seiner Ehefrau Sandra im Kuhstall einer ehemaligen Landwirtschaft eine Gaststätte. Ein kleiner Stammtisch hat sich bereits etabliert. Beim Blick in die Wirtsstube fühlt man sich in die Nachkriegszeit versetzt. Und das ist so gewollt.

Blick in den ehemaligen Kuhstall in Nordhofen, welcher zur Gaststätte umgebaut wurde. Foto: Dieter Jehle

Die Politik spricht bei Wirtshäusern gerne vom Herz der Dörfer, vom Bekenntnis zum Brauchtum und zur Heimat. Doch in vielen Dörfern sieht die Realität anders aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen