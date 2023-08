Betrunkener fährt seinen Wagen in einem Acker fest

36-jähriger Fahrer versucht zu wenden, doch das geht schief. Die Polizei untersagt schließlich die Weiterfahrt.

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntag, gegen 22.15 Uhr auf der B 16 im Bereich vor der Einfahrt nach Oberbleichen. Ein 36-jähriger Fahrer versuchte laut Bericht der Polizei seinen Pkw auf der Straße zu wenden und fuhr hierbei rückwärts in einen neben der Straße befindlichen Acker. Dort fuhr er sein Fahrzeug fest. Nachdem die Polizei Krumbach von Zeugen über den Vorfall informiert wurde, stellten die Beamten bei einer Kontrolle eine Alkoholisierung des Fahrers fest. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme an. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (AZ)