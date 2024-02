Obergessertshausen

vor 17 Min.

Rentner sammelt 32.000 Euro für ein schwer krankes Mädchen

Finale einer überwältigenden Spendenaktion: Spendenübergabe in der Sporthalle in Krumbach an Familie Mayer, links ist Franz Langenmaier, die Zweite von rechts seine Frau.

Plus Die Christbaumspendenaktion von Franz Langenmaier aus Obergessertshausen bringt fast 32.000 Euro ein. Elena Mayer bekommt einen neuen elektrischen Rollstuhl.

Von Peter Voh

„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es“ – so unterstützt Franz Langenmaier aus Obergessertshausen seit vielen Jahren schon schwer kranke Kinder in der Region mit Spenden aus seinem jährlichen Christbaumverkauf. Von jedem verkauften Baum zwackt er einen Euro ab und hofft auf weitere Spenden für seinen Schützling. Diesmal gilt die Unterstützung des umtriebigen Rentners der neun Jahre alten Elena aus dem nicht allzu weit entfernten Zaisertshofen im Unterallgäu, die an spinaler Muskelatrophie leidet und deren Schicksal Franz Langenmaier in besonderem Maße bewegt. Aus Dankbarkeit vorab hat Elena mit Eltern und dem kleinen Bruder am dritten Adventssonntag Familie Langenmaier beim Christbaumverkauf besucht. Zahlreiche Menschen erfuhren davon und kamen an diesem Sonntag ins obere Zusamtal – und das vorwiegend zum Spenden.

Dabei sind, mit weiteren Spendenaktionen des rührigen Obergessertshauseners vorher und nachher, sage und schreibe 31.671,07 Euro zusammengekommen. Den Scheck konnte Franz Langenmaier, der nebenbei auch Hobby-schiedsrichter ist, jetzt bei einem Hallenturnier der Feuerwehr in Krumbach an die Eltern der schwer kranken Elena überreichen. Die waren überwältigt von dem, was Langenmaier da aus seinem Christbaumverkauf, über das eingerichtete Spendenkonto, aus Gaben für seine Spendenbox von Fußballvereinen und Jugendmannschaften, von Betrieben und diversen Festen, vom heimischen Kindergarten und von vielen Privatpersonen zusammenbrachte.

