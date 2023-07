„Pop am See“ im Amphitheater am Oberrieder Weiher

"Popchorn" laden auf die Seebühne am Oberrieder Weiher in Breitenthal ein.

Am Freitag, 21. Juli, um 19 Uhr laden die Mitglieder der Chorgruppe "Popchorn" auf die Seebühne am Oberrieder Weiher in Breitenthal zu „Pop am See“ ein. Live unter der Leitung von Charly Schur und Band singen die „Popchörner“ Lieder von Pop-Oldies bis hin zu Rockklassikern. Bereits zum fünften Mal tritt der „poppige Ableger der Chorgemeinschaft Liederkranz Krumbach“ am Oberrieder Weiher vor breitem Publikum auf und wird sich wieder großer Beliebtheit erfreuen. Am 29. Juni feierte der Chor intern bereits das zwölfjährige Bestehen. Nach der Corona-Pause ist „Pop am See“ der erste gemeinsame Auftritt und so will die Gesangsgruppe mit einem großen Repertoire ihr Publikum unterhalten.

Von Abba bis zu den Toten Hosen reicht das Chor-Repertoire

Auf dem Programm stehen 20 Songs unter anderem von Abba bis Tote Hosen, STS, Hubert von Goisern, Toto, Udo Lindenberg oder Silbermond. Der Auftritt ist mit einer Pause vorgesehen, in der man sich am Oberrieder Weiher-Café mit Snacks und kühlen Getränken versorgen kann. Bei schlechtem Wetter verschiebt sich die Veranstaltung auf Freitag, 4. August. Text (shof) / Foto: Sammlung Popchorn