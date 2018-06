vor 54 Min.

Einen Blick hinter die Kulissen der Klostergärtnerei werfen Lokalsport

Gärtnermeister Robert Dieminger führt die Besucher durch die Klostergärtnerei und verrät Tipps und Tricks zum Einsatz von biologischem Pflanzenschutz und Nützlingen.

Einen Blick hinter die Kulissen ermöglicht die Ursberger Klostergärtnerei allen interessierten Hobbygärtnern bei zwei abendlichen Betriebsführungen am Dienstag, 3. Juli und Montag, 9. Juli. Derzeit ist in Ursberg Haupterntezeit. Mehrere Hundert Kilo Gemüse werden jeden Tag geerntet. Betriebsleiter und Gärtnermeister Robert Dieminger führt die Besucher durch die Klostergärtnerei und verrät Tipps und Tricks zum Einsatz von biologischem Pflanzenschutz und Nützlingen sowie zu Pflegemaßnahmen im eigenen Garten. Auf dem Programm stehen auch Besichtigungen der Gewächshäuser sowie ein Spaziergang über die Freiflächen. Die Führungen beginnen jeweils um 17.30 Uhr am Hofladen der Klostergärtnerei an der Dominikus-Ringeisen-Str. 16 und dauern circa 2,5 Stunden. Die Klostergärtner empfehlen, festes Schuhwerk anzuziehen.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Um Anmeldung unter 08281/ 92-2374 oder per Mail unter klostergaertnerei@drw.de wird gebeten. MN

Themen Folgen