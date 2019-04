18.04.2019

Roland Brandl holt sich Königstitel

Die Ergebnisse des Königsschießens des SV Gemütlichkeit Edenhausen

Beim Königs- und Schlussschießen des SV Gemütlichkeit Edenhausen holte sich Roland Brandl den Königstitel. Es kämpften insgesamt 22 Schützen und Schützinnen um Ringe und Blattl. Anlässlich des 26. Starkbierabends wurde das Geheimnis gelüftet. Mit einem 6,5 Teiler holte sich Roland Brandl den Königstitel. Wurstkönigin und zugleich Schützenliesl wurde Andrea Rettinger mit einem 9,0 Teiler, dicht gefolgt von Werner Deuring, der sich mit einem 9,4 Teiler den Titel des Brezenkönigs sicherte.

Die Meisterscheibe in der Schützenklasse sicherte sich Werner Deuring mit 96 Ringen, gefolgt von Markus Bonk (96) und Christoph Deuring (95). In der Damenklasse gewann Carmen Legat mit 97 Ringen, vor Ursula Deuring (95) und Annemarie Brandl (94).

Die Auflageklasse gewann Roland Brandl mit 100 Ringen. Geehrt wurden auch die Vereinsmeister 2019. In der Schützenklasse holte sich den Titel Markus Bonk mit einem Gesamtergebnis von 462,0 Ringen (Vorkampf 365 Ringe, Finale 97 Ringe).

Vereinsmeisterin in der Damenklasse wurde Annemarie Brandl mit einem Gesamtergebnis von 466,3 Ringen (VK 372 Ringe, Finale 94,3 Ringe). Den Titel in der Seniorenklasse sicherte sich Manfred Fetschele mit 254,5 Ringe (VK 169 Ringe, Finale 85,5 Ringe).

Das Abschlussschießen gewann Carmen Legat mit einem 36,0 Teiler. An diesem Abend wurden auch die Jahresmeister geehrt. Hier kommen die 20 besten 10-Schuss-Serien in die Wertung.

Sieger in der Schützenklasse wurde Christoph Deuring mit 1882 Ringen. In der Damenklasse behielt Carmen Legat mit ebenfalls 1882 Ringen die Oberhand. In der Seniorenklasse holte sich Manfred Fet-schele mit einem Gesamtergebnis von 1828 Ringen den Titel.

Die Jahresscheibe wurde von Bettina Bonk mit einer Teilersumme von 56,1 Teiler gewonnen. Es kommen hier die besten drei Blattl in die Wertung. (zg)

Themen Folgen