Die TSG Thannhausen bleibt das Maß aller Kreisliga-Dinge

Plus Die TSG Thannhausen schafft einen 3:1-Erfolg beim TSV Balzhausen. Bobitiu trifft zweimal, Celik sieht Rot und Amann kritisiert die Wortwahl der Gastgeber.

Die TSG Thannhausen bleibt in der Fußball-Kreisliga West das Maß aller Dinge. Der Tabellenführer gewann sein siebtes Spiel in Folge. Allerdings war der 3:1-Auswärtserfolg beim TSV Balzhausen ein hartes Stück Arbeit.