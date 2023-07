Nur der Himmel ist der Gipfel für Max Dinger

Der 17-jährige Sportkletterer Max Dinger aus Nattenhausen qualifiziert sich mit Erfolgen im Europacup für die anstehende Weltmeisterschaft in Südkorea.

Er hat es geschafft: Mit erfolgreichen Auftritten im Jugend-Europacup hat sich Max Dinger aus Nattenhausen für die anstehenden Welt- und Europameisterschaften der Nachwuchs-Sportkletterer qualifiziert. Das 17-jährige Talent der DAV-Sektion Krumbach wird die deutschen Farben im August in Südkorea und im September in Finnland vertreten.

Aktuell startet Dinger in der 2023 neu geschaffenen Altersklasse Junioren (17 bis 19 Jahre).

Kraftzehrende Wand bezwungen

Beim ersten Lead-Europacup in Niederwangen ( Schweiz) kletterte er mit viel Geschick in einer technisch kraftzehrenden Wand. Dies kam ihm zugute und nach zwei vollständig gekletterten Routen qualifizierte er sich als Bester punktgleich mit drei Konkurrenten für das Finale der besten zehn Jugendlichen. Im Finale kletterte dann lediglich Maho Normand aus Frankreich weiter als der Nattenhauser, der mit Platz zwei sein bislang bestes internationales Ergebnis erreichte.

Normand brillierte dann auch bei der zweiten Veranstaltung, seinem Heimspiel in St. Pierre en Faucigny (Frankreich). Dinger erreichte erneut das Finale und platzierte sich hinter fünf Franzosen, einem Österreicher, einem Slowenen und einem Spanier auf Rang neun.

Fünfter in Imst

Seine Form überprüfte der 17-Jährige zuletzt bei einem weiteren internationalen Wettkampf in Imst (Österreich). Hier stand Seilklettern auf dem Programm. In den zwei Qualifikationsrouten kletterte sich Dinger als Zweiter ins Finale und holte am Ende den guten fünften Platz.

Erst im April 2023 war Max Dinger bei der Sportlerehrung der Stadt Krumbach einer von 68 gewürdigten Männern und Frauen gewesen. Er hatte für seine bisherigen Erfolge die Ehrung in Gold erhalten. (AZ, ica)