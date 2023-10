Was bei der Thannhauser Lehrstellen- und Berufsinfomesse geboten ist

Jugendliche und junge Erwachsene können sich am Donnerstag, 26. Oktober, an der Mittelschule in Thannhausen über Lehrstellen informieren. 64 Firmen haben sich angekündigt.

Der Einstieg ins Berufsleben wird von zwei Fragen beherrscht: Unternehmen suchen händeringend nach fachlich geschultem und zuverlässigem Personal und fragen: „Woher bekommen wir qualifizierte Mitarbeitende, die zu uns und unserem Geschäftsfeld passen?“ Schülerinnen und Schüler ab einem Alter von circa 14 Jahren beschäftigen sich mit dem entsprechenden Gedanken: „Welche Stärken habe ich und welcher Beruf könnte für mich geeignet sein?“ In Zeiten zunehmender Digitalisierung könnte man meinen, dass das Internet doch reichlich Informationen zur Verfügung stellt. Schließlich haben alle Unternehmen und auch Fachverbände meist gut gemachte Websites und Jugendliche einen Zugang zum Netz. Tatsächlich ist der persönliche Kontakt in diesem Bereich aber durch nichts zu ersetzen. Schließlich geht um eine wichtige Lebensentscheidung. Der richtige Beruf und die Lebenszufriedenheit hängen eng miteinander zusammen.

Jugendliche und junge Erwachsen stehen vor wegweisenden Entscheidungen

Die Lehrstellen- und Berufsinfomesse gibt da wertvolle Hilfestellung, indem sie beide Seiten einander näherbringt. Am Donnerstag, dem 26. Oktober, von 13 Uhr bis 16 Uhr, findet sie in der Mittelschule Thannhausen zum siebten Mal statt. Sie wird veranstaltet von der Stadt Thannhausen und ihrer zwei weiterführenden Schulen – Mittelschule und Christoph-von-Schmid-Realschule – sowie vom Ringeisen-Gymnasium der St. Josefskongregation in Ursberg, das bisher einen eigenen Weg beschritt und heuer zum ersten Mal in Thannhausen mit dabei sein wird. Die Mittelschule stellt freundlicherweise die Räumlichkeiten zur Verfügung: Die neue Turnhalle, die Aula und die Mensa bieten großzügige Platzverhältnisse, aber auch Klassenzimmer, in denen kurze Vorträge gehalten werden sollen, werden zur Verfügung gestellt.

Berufsinfomesse in Thannhausen: Über 60 Firmen aus der Region machen mit

Insgesamt 64 Firmen aus der Region haben sich für diesen Tag angekündigt, um an Messeständen oder in Vorträgen Einblicke in zahlreiche Ausbildungsberufe und schulische Weiterbildungsmöglichkeiten zu geben, zu denen auch duale Studiengänge gehören. Insgesamt sind 29 Vorträge geplant. Rund 600 Schülerinnen und Schüler der genannten Schulen aus den 8. bis 12. Jahrgangsstufen werden erwartet: Jugendliche, die kurz vor dem Schulabschluss stehen, oder solche, die noch etwas Zeit haben, aber rechtzeitig mehr Klarheit brauchen. Alle Beteiligten erhoffen sich einen spannenden und informativen Austausch: die Schülerinnen und Schüler, die sich bei Fachleuten aus der Wirtschaft über Berufsfelder informieren wollen und hinsichtlich eines möglichen Ausbildungsberufs oder Praktikums mit ihnen in Kontakt treten wollen, und die Firmen, die eine Plattform für ihre Nachwuchswerbung und die Präsentation ihrer Unternehmen erhalten.

