19-Jähriger fährt wohl unter Drogen in Thannhausen Auto

Ein 19-Jähriger Autofahrer war am späten Donnerstagnachmittag wohl unter Drogeneinfluss mit dem Auto in der Jakob-Zwiebel-Straße in Thannhausen unterwegs. Polizeibeamten führten eine Verkehrskontrolle durch und bemerkten drogentypische Ausfallerscheinungen. Sie ordneten eine Blutentnahme an, der 19-Jährige darf vorübergehend kein Auto mehr fahren. (AZ)