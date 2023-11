24-jähriger Mann beleidigt und bedroht Polizisten

Stark alkoholisierter Mann wird zur Ausnüchterung in den Haftraum der Krumbacher Polizei gebracht. Was den 24-Jährigen nun erwartet.

Die Polizei wurde am frühen Sonntagmorgen von einer Rettungsdienstbesatzung darüber informiert, dass sich ein stark alkoholisierter 24-Jähriger verbal aggressiv verhielt. Auch beim Eintreffen der Streifenbesatzung veränderte er sein Verhalten nicht. Nachdem sich der junge Mann kaum auf den Beinen halten konnte, wurde ihm zur Ausnüchterung "der Schutzgewahrsam erklärt", berichtet die Krumbacher Polizei in ihrer aktuellen Mitteilung. Hierbei wehrte er sich, beleidigte und bedrohte die Beamten. Nach Verbringung in den Haftraum der Dienststelle erwartet den 24-Jährigen nun unter anderem ein Strafverfahren aufgrund des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. (AZ)