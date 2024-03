500 Liter Kraftstoff aus geparkten Lastwagen gestohlen

Tanken ist teuer und Kraftstoff aus Lastwagen abzapfen illegal. Die Krumbacher Polizei sucht Zeugen, die einen Diebstahl in Thannhausen beobachten konnten.

In der Zeit von Dienstag, 5. März, 17.30 Uhr, bis zum darauffolgenden Mittwoch, 14 Uhr, sind in Thannhausen aus den Tanks von zwei Lkws insgesamt 500 Liter Dieselkraftstoff entwendet worden. Die beiden Fahrzeuge standen zur Tatzeit auf dem Gelände eines Anwesens in der Bahnhofstraße. Der oder die Täter mussten laut Polizeibericht die Tankdeckel aufbrechen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Zeugen, welche Hinweise zu diesem Dieseldiebstahl geben können, sollen sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905-111 melden. (AZ)