86-Jähriger fährt gegen Einkaufswagen und verletzt Frau

Bei einem Unfall auf einem Parkplatz in Thannhausen wird eine 76-Jährige verletzt. Ein Autofahrer übersieht die Frau mit ihrem Einkaufswagen.

Am Freitagvormittag hat sich in Thannhausen auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes ein Verkehrsunfall ereignet. Als laut Polizeibericht ein 86-Jähriger mit seinem Pkw den Parkplatz verlassen wollte, übersah er eine 76-jährige Frau, die gerade ihren Einkaufswagen schob. Der Mann touchierte mit seinem Fahrzeug den Einkaufswagen, sodass dieser gegen die Frau fuhr. Die 76-Jährige kam dabei zu Fall und wurde später leicht verletzt mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. (AZ)