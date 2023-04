Autos wollen gleichzeitig rückwärts ausparken und stoßen zusammen

Auf einem Supermarktparkplatz in Thannhausen ist es zu einem Unfall mit zwei beteiligten Autos gekommen. Der Schaden beträgt etwa 4000 Euro.

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes, der sich in der Edmund-Zimmermann-Straße befindet, hat sich am Mittwoch gegen 17.30 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Eine 18-jährige Verkehrsteilnehmerin und ein 26-jähriger Verkehrsteilnehmer wollten gleichzeitig rückwärts ausparken. Der 26-Jährige erkannte dies, weshalb er abbremste und noch rechtzeitig zum Stehen kam. Die 18-Jährige bemerkte dies laut Polizeibericht zu spät, weshalb es zum Zusammenstoß beider Pkws kam. An beiden Autos entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 4000 Euro. (AZ)