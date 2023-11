Thannhausen

06:00 Uhr

Thannhausen bietet etwas anderen Streichelzoo – mit Vogelspinnen und Schnecken

Plus Die Spinnen- und Insektenausstellung in Thannhausen begeistert die Besucher. Kriechende und krabbelnde Tropen-Tiere bevölkern für kurze Zeit die Grundschulturnhalle.

Von Moritz Ebner

Arachnophobie – so nennt man die teilweise übersteigerte Angst vor Spinnen und Spinnentieren. Rund 200.000 Personen in Deutschland sind davon betroffen. Bei vielen Betroffenen ist diese Angst so ausgeprägt, dass sie ihre Lebensqualität mindert. Abbauen lässt sich diese Angst, indem sich Betroffene in sicherer Umgebung mit den Tieren auseinandersetzen. Die Möglichkeit hierzu gab es vergangenes Wochenende in der Turnhalle der Anton-Höfer-Grundschule in Thannhausen. Die „Lebende Riesenspinnen- und Insektenausstellung“ war zu Gast. Es handelt sich um eine Wanderausstellung, die in ganz Deutschland, insbesondere aber in Süd- und Ostdeutschland ihre Tiere präsentiert. Natürlich hatte die Ausstellung nicht nur einen therapeutischen Zweck, sondern war auch Anziehungspunkt für große und kleine Spinnenfans.

Tropen-Tiere in 40 Terrarien ausgestellt

In rund 40 Terrarien konnten sich die Besucherinnen und Besucher verschiedenste Vogelspinnenarten in einem Nachbau deren persönlicher Lebensräume ansehen. Neben den teilweise handtellergroßen Vogelspinnen waren auch Skorpione, Schnecken, Gottesanbeterinnen, Riesentausendfüßer, Gespensterheuschrecken und wandelnde Blätter zu sehen. Abgerundet wurde das Angebot durch mehrere Schaukästen mit präparierten seltenen Käfer- und Schmetterlingsarten. Diese Darstellung der teilweise beliebten Insekten wird in der aktuellen Zeit durchaus kritisch gesehen.

