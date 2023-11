Der Thannhauser Weihnachtsmarkt wartet mit besonderem Flair auf

Der Weihnachtsmarkt 2023 findet als "Adventszauber im Märchenwald" am Stadtrand von Thannhausen statt. Was dabei alles geboten ist.

Die heimelige Postgasse im Zentrum der Stadt war für viele Jahre der Ort, an dem der Weihnachtsmarkt von Thannhausen stattfand. Das architektonisch ansprechende Ambiente verlieh dem Markt ein besonderes Flair. Nach der Corona-Zwangspause fand der Markt im vergangenen Jahr unter dem neuen Namen „Adventszauber im Märchenwald“ am Stadtrand von Thannhausen statt.

Die „Planet Bambi Stiftung“, vertreten durch Flora Meißner, ist der neue Veranstalter, der auch wieder von sich behaupten kann, dem Weihnachtsmarkt mittels einer außergewöhnlichen Lokalität ein besonderes Flair zu verleihen. Die Stiftung stellt ihr Waldareal, beim Kreisverkehr nahe der westlichen Ortseinfahrt gelegen, zur Verfügung und gestaltet es als „Zauberwald“.

23 Anbieter auf dem Thannhauser Weihnachtsmarkt 2023

Der Markt sei im ersten Jahr sehr gut angenommen worden, erklärt Flora Meißner, das habe sie als Ansporn empfunden dranzubleiben. Sie ist sich sicher, dass der Markt sich etabliere und zu einer schönen vorweihnachtlichen Tradition in der Mindelstadt werde. 23 Anbieter für weihnachtliche Artikel und für Kulinarisches nehmen am diesjährigen Markt teil. Verändert werden im Unterschied zum Vorjahr die Platzierung der Stände und die Laufwege der Besucher.

Am südlichen Ende des Zauberwalds werden der Schlitten von St. Nikolaus und ein Briefkasten für Post an den Heiligen aufgestellt. Dort wird es auch einen Fotospot geben, für den die Firma Gerstlauer aus Münsterhausen illuminierte Engelsflügel gespendet hat. Außerdem wird dort ein Glücksrad betrieben, der Erlös aus dieser Aktion fließt in die Planet Bambi Stiftung, die sich für Bereich Naturschutz, Bildung und Kultur engagiert. Der „Adventszauber im Märchenwald“ findet vom 30. November bis zum 3. Dezember statt. An den ersten drei Tagen ist er von 17 bis 21 Uhr geöffnet, am Schlusstag von 16 bis 20 Uhr. Zum Programm gehören der mehrmalige Besuch des heiligen Nikolaus, ein Kerzenbasteln für Kinder, eine ökumenische Andacht und Auftritte verschiedener musikalischer Formationen.

