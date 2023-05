Die Musikvereinigung Thannhausen begeistert beim Frühjahrskonzert

Für Dirigent Satoshi Hidaka ist es das erste Frühjahrskonzert in Thannhausen. Außerdem werden zwei Musikerinnen geehrt.

Nach dreijähriger Corona-Pause konnte die Musikvereinigung seit 1749 Thannhausen (MV) endlich wieder ein Frühjahrskonzert gestalten. Für den Dirigenten der Musikvereinigung, Satoshi Hidaka, war es das erste Frühjahrskonzert in Thannhausen.

Neben dieser Premiere hatte auch das Jugendorchester unter der Leitung von Hannah Peter seinen ersten großen Auftritt. Die jungen Musikerinnen und Musiker, die erst wenige Monate gemeinsam proben, konnten trotz der wenigen Musiker mit bekannten Melodien überzeugen - auch aufgrund des Engagements von Hannah Peter, die fehlende Stimmen einfach für andere Instrumente umschrieb. So wurden beispielsweise aus Saxofonen kurzerhand Trompeten. Mit den Stücken „I will follow him“ aus dem Musical Sister Act, „The Beauty and The Beast“ aus dem gleichnamigen Disney Film und dem Klassiker „Surfin‘ U.S.A.“ von den Beach Boys gestalteten sie den ersten Teil des Konzerts. Der Vorsitzende Werner Gryksa bedankte sich herzlich mit einem Blumenstrauß bei der Dirigentin.

Musikvereinigung Thannhausen ist Punktesieger beim Wertungsspiel in Edelstetten

Nach einer kurzen Umbaupause nahm das große Blasorchester der Musikvereinigung Thannhausen Platz in der Aula der Anton-Höfer-Grundschule Thannhausen und eröffnete mit „Mount Everest“ von Rossano Galante das Konzert. Lukas Walcher, der humorvoll durch das Programm führte, verglich den „kleinen Huggl“ Mount Everest mit der Zugspitze und führte danach den Blick in den Nachthimmel, zum Sternbild Kassiopeia, welches das nächste Stück darstellte. Der Soloteil, begonnen vom Alt-Saxofon, mündete in einem Duett mit der Querflöte, welches die Gäste die Ruhe und Weite des Weltalls erahnen ließ und Gänsehaut bescherte, so berührend war ihr Klang. Diese beiden Stücke trug die Musikvereinigung auch im Wertungsspiel des Bezirks 11 in Edelstetten vor und konnte mit 95,3 Punkten den Punktesieg des Tages erlangen.

Mit einem „gloina Konzert im Konzert“ – also „A little Concert Suite“ von Alfred Reed eröffneten die Musikerinnen und Musiker die zweite Hälfte des Konzertabends und präsentierten die vier Sätze „Intrada“, „Siciliana“, „Scherzo“ und „Gigue“. Gefolgt wurde das Stück nun von „Pomp and Circumstance Nr. IV“ von Edward Elgar, der inoffiziellen englischen Nationalhymne. Und wie konnte es der Zufall besser meinen: am Konzerttag war ebenfalls die Krönung des neuen englischen Königs Charles III. Danach erlebten die Zuhörer im nahezu voll besetzten Saal eine komplette Stilwende, mit dem feurigen „Libertango“ von Astor Piazzolla. Mit „Elisabeth“ aus dem gleichnamigen Musical endete das Programm der Musikvereinigung Thannhausen. Nach lauten Zugabe-Rufen aus dem Publikum ergänzten die Musiker noch zwei Zugaben.

Werner Gryksa konnte auch zwei Musikerinnen auszeichnen, einmal Anna-Lena Leeb, die die Bläserprüfung D1 mit sehr gutem Erfolg abgelegt hatte, und Helena Jäckle für 10 Jahre aktives Musizieren im Verein. (AZ)

