Einbruch in Thannhauser Gaststätte

Ein Spielautomat wurde in einer Thannhauser Gaststätte aufgebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Nacht zum Dienstag hebelte ein unbekannter Täter das Fenster einer Gaststätte in der Thannhauser Brauerstraße auf. Anschließend stieg der Dieb in das Gebäude ein, brach mit brachialer Gewalt die Spielautomaten auf und entwendete das Bargeld daraus, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro. Hinweise erbittet nun die Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905-0. (AZ)