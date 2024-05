Filmmusik verzaubert in der Grundschulaula in Thannhausen

Plus Beim Frühjahrskonzert der Musikvereinigung Thannhausen wurde klangvoll bewiesen, dass Blasmusik viel mehr ist als Walzer, Polka und Marsch.

"275 Jahre Musikvereinigung seit 1749 Thannhausen": Der musikalische Auftakt ins Jubiläumsjahr hätte der Musikvereinigung nicht besser gelingen können. Zum einen erspielte sich das Blasorchester unter der Leitung des dynamischen Dirigenten Satoshi Hidaka bei den Wertungsspielen des ASM-Bezirkes 11 Krumbach in der Oberstufe kürzlich einen Spitzenrang mit ausgezeichnetem Erfolg und diese hervorragende Leistung wiederholte sich beim Frühjahrskonzert in der Aula der Grundschule.

Nach der Pandemie-Durststrecke gelang es dem Dirigenten wieder, das zu einem der ältesten Vereine im ganzen Allgäu-Schwäbischen Musikbund zählende Orchester, zu einem Ensemble zu formen, das sich nun im ASM-Bezirk 11 Krumbach zu den besten Oberstufen Orchestern zählen darf. Das diesjährige Frühjahrskonzert war ein Abend voller Klangvielfalt: Und da hatte Vorsitzender Werner Gryksa zu Beginn einen interessanten und abwechslungsreichen Abend mit hochmotivierten Musikerinnen und Musikern versprochen: Beginnen wir mit den Jüngsten des Vereins: Dass in Thannhausen Wert auf gute Nachwuchsarbeit gelegt wird - bewies das Jugendorchester vom Bläserzentrum Thannhausen unter der Leitung von Hannah Peter.