Partystimmung beim Winter-Kult in Thannhausen

Die Band Out In The Sticks spielte in Thannhauses Zentrum "heiße Musik an einem coolen Abend".

Kult um 8: Das ist in Thannhausen und längst auch darüber hinaus ein sommerlicher Klassiker der Musikszene. Doch jetzt gibt es über den Sommer hinaus "kultige" Akzente in Thannhausen: Beim Winter-Kult bot die Band Out In The Stick "heiße Musik an einem coolen Abend".

Als Fotograf vor Ort war auch wieder unser "Nachtschwärmer" Christoph Sauter. Seine Fotos sind auf der Internetseite der Mittelschwäbischen Nachrichten zu sehen. Kult um 8 gilt als eine besondere Begegnung der Generationen. So war es auch wieder bei der winterlichen Version (Winter-Kult). Out In The Sticks, die Band aus Burgau und Umgebung, bot auf dem Dr.-Georg-und-Lu-Zimmermann-Platz ein abwechslungsreiches Repertoire von Jazz bis Rock. Auf diese Weise wurde auch die Thannhauser Bahnhofstraße wieder zur Partymeile. (pb)