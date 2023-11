Sanierung: Bayersrieder Straße in Thannhausen kommende Woche gesperrt

Von Montag, 13. November, bis Freitag, 17. November, sollen die Asphaltarbeiten in der Bayersrieder Straße in Thannhausen zum Abschluss gebracht werden.

Die Baumaßnahme in der Bayersrieder Straße in Thannhausen wird in Kürze fertiggestellt werden, teilt das städtische Bauamt mit. Die ausführende Baufirma werde im Zeitraum von Montag, 13. November, bis Freitag, 17. November, die Asphaltarbeiten zum Abschluss bringen. In diesem Zeitraum bleibt die Bayersrieder Straße für den Verkehr gesperrt. Für direkt betroffene Anwohner wird die Erschließung ihrer Grundstücke grundsätzlich auch während der Ausführung mit Einschränkungen möglich sein.

Zeitplan für die Straßensanierung in Thannhausen

Während der Ausführung der Asphaltarbeiten ist die Bayersrieder Straße ab Montag um 7 Uhr bis einschließlich Freitag spätabends nicht befahrbar. Eine nicht auszuschließende witterungsbedingte Verschiebung der Asphaltarbeiten wird rechtzeitig bekannt gegeben. Das Bauamt geht davon aus, dass die Arbeiten der Gesamtmaßnahme bis Ende November/Anfang Dezember abgeschlossen werden und ab diesem Zeitpunkt die Straße dem öffentlichen Verkehr wieder zur Verfügung steht. Die Stadt Thannhausen bittet um Verständnis für die erforderlichen Verkehrsbehinderungen. Für Rückfragen steht Herr Raupach vom Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft Thannhausen unter der Rufnummer 08281/ 901-32 gerne zur Verfügung. (AZ)

