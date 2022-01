Thannhausen: Mädchen von Auto angefahren und verletzt

Eine Zwölfjährige wird in Thannhausen von einem Auto angefahren. Sie wird leicht verletzt.

Eine Zwölfjährige wurde am Dienstag in Thannhausen gegen 16.15 Uhr von einem Pkw angefahren. Beim Abbiegen von der Edmund-Zimmermann-Straße in die Fritz-Kieninger-Straße übersah eine 45-jährige Pkw-Führerin eine zwölfjährige Fußgängerin, die die Fritz-Kieninger-Straße überquerte.

Leicht verletzt: Zwölfjähriges Mädchen stürzt nach Unfall mit Auto

Trotz eines Ausweichmanövers touchierte der Pkw das Mädchen, welches dadurch auf die Straße fiel. Das Mädchen sei leicht verletzt der Mutter übergeben worden, teilte die Polizei mit. (AZ)