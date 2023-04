Thannhausen modernisiert seine Straßenbeleuchtung

LED-Technik halbiert den Energiebedarf für die Straßenleuchten in der Mindelstadt Thannhausen. Die neue Technik konnte teils in die alten Leuchtenköpfe eingebaut werden.

Die Stadt Thannhausen hat ihre Straßenbeleuchtung umfassend modernisiert. Bei mehr als 90 Prozent aller 944 Leuchten im öffentlichen Raum ist jetzt energieeffiziente LED-Technik im Einsatz. Zusammen mit den Lechwerken (LEW) war bereits 2017 eine erste, größere Anzahl Leuchten und Leuchtmittel umgerüstet worden. Im vergangenen Jahr habe eine weitere Umrüstung stattgefunden, heißt es in einer Pressemitteilung. Damit sind nun 889 Leuchtstellen im Stadtgebiet umgerüstet. Alte, energieintensive Leuchtmittel wurden ausgemustert. Damit reduziert sich der ursprüngliche Stromverbrauch von mehr als 200.000 auf etwa 110.000 Kilowattstunden jährlich. "Damit sparen wir als Stadt nicht nur Geld – auch unsere CO₂-Bilanz verbessert sich deutlich. So vermeiden wir jedes Jahr bis zu 45 Tonnen CO₂", sagt Bürgermeister Alois Held. Klimaschutz sei für Thannhausen ein zentrales Anliegen. Man versuche dabei alle Möglichkeiten zu nutzen.

Lampen werden gedimmt in Thannhausen

Jede Leuchte verfügt über eine autarke Dimmtechnik. Sie regelt die Leuchtkraft in Abhängigkeit von der Tages- und Jahreszeit. Bis 21 Uhr und ab 7 Uhr liegt sie bei 100 Prozent. Dazwischen wird die Leuchtstärke in Stufen angepasst, zwischen 0 und 5 Uhr auf 50 Prozent. Damit sinkt der Verbrauch, und das notwendige Mindestmaß an Beleuchtung ist weiter gewährleistet.

Bei der Modernisierung wird entweder die gesamte Leuchte oder nur das im Korpus genutzte Leuchtmittel getauscht. Letzteres spielte vor allem im Bereich der Thannhauser Innenstadt eine Rolle. Hier gibt es viele dekorative Leuchten, die nun mit sogenannten Retrofit-LED-Leuchtmitteln ausgestattet wurden: Sie können in die vorhandenen Leuchtenköpfe eingesetzt werden.