Unbekannter klaut Fahrrad in Thannhausen

Die Polizei sucht Hinweise zum Diebstahl eines Mountainbikes in Thannhausen. Es wurde vom Gelände eines Verbrauchermarkts mitgenommen.

Gestohlen worden ist am Samstagabend gegen 19 Uhr ein unversperrtes schwarzes Mountainbike des Herstellers Giant auf dem Gelände eines Verbrauchermarktes mit Tankstelle in der Bürgermeister-Raab-Straße in Thannhausen. Sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum bislang unbekannten Täter werden bei der Polizeiinspektion Krumbach unter der Rufnummer 08282/9050 entgegengenommen. (AZ)