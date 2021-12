Thannhausen

Warum Thannhausen die Kita-Gebühren erhöht

In Thannhausen werden die Gebühren für die Kitas erhöht. Unser Bild zeigt den Kindergarten St. Vinzenz.

Plus Eltern in Thannhausen müssen im kommenden Kindergartenjahr mehr bezahlen. Wie die Planung der Stadt im Detail aussieht und was im Stadtrat kontrovers diskutiert wurde.

Von Monika Leopold-Miller

Die Elternbeiträge für die drei Thannhauser Kitas sollen ab September 2022 erhöht werden. Für Erhöhung gab es am Ende eine deutliche 11:6-Mehrheit im Stadtrat, aber es waren auch kritische Stimmen zu hören.

