Wie geht es beim Breitbandausbau für Thannhausen voran?

Schnelles Internet über Glasfaserkabel wollen viele Gemeinden haben. Unser Bild zeigt den Ausbau in der Gemeinde Ebershausen im Sommer2023. Thannhausen wartet noch.

Plus Kommt jetzt schnelles Internet für Thannhausen? Das fragte man sich in der jüngsten Stadtratssitzung in Thannhausen. Von der Telekom hört man nichts.

Von Markus Landherr

In der jüngsten Sitzung des Stadtrates Thannhausen informierte Bürgermeister Alois Held über den aktuellen Sachstand beim Breitbandausbau. Die deutsche Telekom möchte in der Stadt eigenwirtschaftlich ein Glasfasernetz aufbauen. Diesbezüglich hat das Unternehmen gemeinsam mit der Stadt im Dezember vergangenen Jahres eine Absichtserklärung unterzeichnet.

Die Telekom äußert sich zum Glasfaseraubau in Thannhausen nur vage

„Eigentlich hätten im zweiten Halbjahr 2023 die Werbemaßnahmen der Telekom beginnen sollen“, sagte Held. Diesbezüglich sehe und höre man jedoch nichts. Und so scheint auch ein ursprünglich für das Frühjahr 2024 angekündigter Baubeginn wieder fraglich. Die Telekom äußere sich, wenn überhaupt, nur schwammig, so Held und berufe sich auf eine aktuell schwierige Situation in der Baubranche.

