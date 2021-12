Zwei Rentner verursachen Zusammenstoß in Thannhausen

Zwei Autofahrer sind in der Bürgermeister-Raab-Straße am Montag ineinander gefahren. Grund dafür war die mangelnde Geduld eines 89-jährigen Autofahrers.

Am Montagmittag sind in der Bürgermeister-Raab-Straße in Thannhausen zwei Autofahrer zusammengestoßen. Ein 82-Jähriger wollte rückwärts auf ein Grundstück einfahren, als ein 89-jähriger Autofahrer über den Gehweg an dem abbiegenden Auto vorbeifahren wollte.

Der Schaden nach dem Unfall in Thannhausen beträgt 8000 Euro

Dabei haben sich beide Autos gestreift. Der Sachschaden liegt laut Polizeiinspektion Krumbach bei ungefähr 8000 Euro. (AZ)