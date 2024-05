Umfrage

06:00 Uhr

Feiertag 1. Mai: Welche Bedeutung hat für Sie der "Tag der Arbeit"?

Plus Bei einer Straßenumfrage in der Krumbacher Innenstadt zeigt sich: Der "Tag der Arbeit" hat als Feiertag kaum eine Relevanz. Trotzdem wird die freie Zeit gerne genutzt.

Von Elisabeth Schmid

Seit 1890 wird in Deutschland der 1. Mai als Feiertag begangen, auch bekannt als der " Tag der Arbeit". Ursprünglich war er von der SPD als Kampftag der Arbeiterbewegung erklärt worden. Obwohl es sich um einen gesetzlichen Feiertag handelt, ist vielen nicht klar, was genau dahintersteckt. Vier in der Krumbacher Innenstadt stichprobenartig befragte Passanten erzählen, welche Bedeutung der Maifeiertag für sie hat.

Tobias Schuler (33), Peiting Foto: Elisabeth Schmid

Tobias Schuler (33), Peiting: "Ja, der "Tag der Arbeit" ist mir auf jeden Fall ein Begriff. Aber ich verbinde mit dem 1. Mai eher Feiern mit Freunden, Ausflüge machen und einfach die Zeit genießen. Das ist bei mir unterschiedlich, mal gehen wir feiern oder auch wandern. Mal sehen, wie es heuer kommt. Ich werde auch einen Maibaum aufstellen. Das Wetter sieht gut aus, das wird sicher ein schöner Tag."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen