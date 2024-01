Auf diesen vier Säulen ruht Ursberg

Welche Themen beim Neujahrsempfang der Gemeinde Ursberg wichtig waren und was Ursberg als "besonderen Ort" auszeichnet.

Viele Initiativen, Vereinbarungen und Entscheidungen kommen ungeplant zustande, wenn die richtigen Leute zwanglos zusammenkommen. Demgemäß war der diesjährige Neujahrsempfang der Gemeinde und der Pfarrgemeinde Ursberg im Saal des Gemeindehauses nicht darauf angelegt worden, Ehrungen vorzunehmen oder auf das im Vorjahr Geleistete zu blicken, sondern die Verantwortlichen der Kommune und der Pfarrgemeinde ins Gespräch zu bringen.

Pfarrgemeinderatsvorsitzender Christian Kreye gab in seiner Begrüßung die Losung aus, Ursberg sei ein ganz besonderer Ort und die Nachredner konkretisierten diese Aussage. Florian Bach, Leitender Pfarrer in der Pfarreiengemeinschaft Mindeltal, meinte, gerade in Ursberg sei zu erfahren, dass der Mensch nicht alles in der Hand habe, aber in Gott eine unverzichtbare Begleitung. Dietrich Bonhoeffer habe dazu bemerkt: „Es gibt ein erfülltes Leben trotz vieler unerfüllter Wünsche.“

Bürgermeister Peter Walburger sagte, Ursberg werde dadurch zum besonderen Ort, dass das Leben in der Kommune auf vier Säulen ruhe: der St. Josefskongregation, dem Dominikus-Ringeisen-Werk, der weltlichen Gemeinde und der Pfarrgemeinde. Wer die Lebensqualität dieses Ortes verstehen wolle, müsse die vier Säulen kennen.

Wo Menschen mit Behinderung eine besondere Wertschätzung erfahren

Geistlicher Direktor Martin Riss stellte einen Zusammenhang her zwischen Zufriedenheit und Friedfertigkeit. Unzufriedenen sei zu raten, Ursberg zu besuchen und die besondere Atmosphäre an einem Ort zu spüren, an dem Menschen mit Behinderung eine besondere Wertschätzung erfahren. Dem Zufriedenen, so Martin Riss, öffne sich die Zukunft. Der Musikverein Mindelzell unter der Leitung von Maria Fritz umrahmte die Feier festlich.