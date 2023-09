Autoreifen auf Parkplatz in Ursberg aufgestochen: Polizei sucht Zeugen

Ein bislang Unbekannter hat am Dienstag einen Autoreifen in Ursberg aufgestochen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw ist es am Dienstag im Zeitraum zwischen 12 und 21 Uhr gekommen. Die Fahrerin des angegangenen Fahrzeugs hatte laut Polizeibericht ihren Pkw auf einem Parkplatz in der Dominikus-Ringeisen-Straße, Höhe der Hausnummer 26, abgestellt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie, dass ein Reifen platt war. Bei einer späteren Überprüfung in einer Werkstatt wurde festgestellt, dass der Reifen offensichtlich aufgestochen worden war. Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Krumbach zu melden (Tel. 08282/9050). (AZ)