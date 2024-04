Blendende Sonne führt zu Verkehrsunfall an Kreuzung in Ursberg

Eine 20-jährige Autofahrerin übersieht in Ursberg beim Linksabbiegen die Vorfahrt und gibt an, von der Sonne geblendet worden zu sein.

Am Donnerstagmittag gegen 12.40 Uhr ist es auf der Einmündung der Ortsverbindungsstraße Ursberg und Attenhausen und der Thannhauser Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von etwa 3500 Euro gekommen. Eine 20-jährige Pkw-Fahrerin war laut Polzeibericht von Attenhausen kommend in Richtung Ursberg unterwegs und wollte an der Kreuzung auf die Thannhauser Straße nach links einbiegen. Sie missachtete laut Polizei aufgrund der blendenden Sonne die Vorfahrt des Pkw eines 18-Jährigen, welcher die Thannhauser Straße in nördlicher Richtung befuhr. Trotz des Bremsversuches des 18-jährigen Pkw-Fahrers kollidierten die beiden Fahrzeuge. Es gab jedoch keine Verletzten. (AZ)